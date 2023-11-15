Пять новых котельных скоро достроят в Клину

Запустить их в работу планируется уже в следующем месяце.

Потлова напомнила, что новые объекты строят в рамках концессионного соглашения с ООО «Газпром теплоэнерго Московская область». Оно рассчитано на 16 миллиардов рублей. В его рамках в Клину планируется построить 31 источник теплоснабжения и два ЦТП. Помимо этого, возведут 3,3 километра теплосетей, реконструируют 21 котельную, 19 ЦТП и почти 34 километра теплотрасс.

Пять новых котельных расположены возле Ледового дворца, на улице 50-летия Октября, на улице Радищева, в поселках Майданово и Медстекло. Они замещают старую ТЭЦ, которая была построена еще в 1956 году.

Помимо этого, в муниципалитете реконструируют котельную на улице Ленина. Работы завершатся в ближайшее время.