Платеж за электричество в первом полугодии 2024-го в Подмосковье не изменится

Платеж за электричество в регионе в первые шесть месяцев следующего года сохранится на прежнем уровне. Об этом сообщили в областном Комитете по ценам и тарифам.

В ведомстве отметили, что во втором полугодии 2024-го тариф на электричество для жителей, пользующихся газовыми плитами, вырастет на 60 копеек и составит 7,33 руб./кВт*ч. Тариф для жителей домов с электрическими плитами составит 5,57 руб./кВт*ч.

Тариф для жителей сел вырастет на 42 копейки и будет составлять 5,13 руб./кВт*ч. Понижающий коэффициент сохранится на уровне прошлого года.

В случае использовании трехзонного счетчика ночной тариф для жителей с газовыми плитами будет составлять 3,70 руб./кВт*ч, а для граждан с электрическими плитами — 2,81 руб./кВт*ч.