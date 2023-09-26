По программе губернатора в Подмосковье газифицировали еще 33 населенных пункта

Газ появился еще в тридцати трех населенных пунктах региона. Работы провели в рамках программы губернатора, рассказали в Минэнерго области.

В числе последних построенных объектов – газопровод-связка на улице Верхнее Отрадное в Одинцово, его протяженность превышает шестьсот метров.

В этом году в области возведут три сотни километров газопроводов. Объекты появятся в шестидесяти населенных пунктах, где проживают десять тысяч человек.