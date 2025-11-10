По просьбе жителей в ЖК «Дубна Ривер Клаб» в Дубне капитально отремонтируют канализацию

Изначально система канализации справлялась с нагрузкой. Тогда ЖК только построили. Жителей было еще немного. Постепенно нагрузка на сети возрастала. Сейчас на территории жилищного комплекса расположены два трехэтажных многоквартирных дома на 66 квартир и таунхаусы. На протяжении нескольких лет система канализации периодически выходит из строя.

Представители городской администрации и подрядчика встретились с жителями, чтобы рассказать о плане реконструкции сетей. Проект капитального ремонта составлен по итогу проведенного обследования. В ходе работ на ул. Прибрежной и ул. Солнечной заменят трубы, обустроят новые колодцы и установят новую канализационную насосную станцию на глубине 5 метров.

«При поддержке нашего губернатора и Министерства жилищно-коммунального хозяйства сделали проект капитального ремонта канализации. В правительстве региона выделили средства. Сейчас подрядчик определен, контракт подписан и выделен аванс. Для подрядчика ремонт канализаций является основным, профильным, видом деятельности, поэтому не сомневаемся, что ремонт будет проведен на высоком уровне и в кратчайшие сроки», — отметил глава г.о. Дубна Максим Тихомиров.

Соглашение с подрядной организацией заключено на двухлетний период. В настоящее время исполнитель осуществляет заказ комплектной насосной станции (КНС). После ее производства начнется этап замены трубопроводов, общая длина которых составляет 700 метров. Непосредственно монтажные работы займут от трех до четырех месяцев. После их завершения потребуется технологический перерыв для естественной усадки грунта в области проведенных земляных работ. Завершающим этапом, ориентировочно в августе 2026 года, станет восстановление дорожного покрытия подрядчиком.