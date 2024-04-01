Почти 120 новых котельных возводят сейчас в Подмосковье

Под надзором Главного управления государственного строительного надзора Московской области в настоящее время в регионе ведется строительство ста семнадцати котельных в шестнадцати городских округах. Об этом заявили в ведомстве.

Так, например, в Дмитровском городском округе возводят котельную для обеспечения бесперебойным теплоснабжением и горячей водой детского оздоровительного лагеря «Дзержинки». А в городском округе Домодедово тепло и горячую воду от новой котельной будут получать жители микрорайона Западный, объект возводят за счет средств местного бюджета.

Примечательно, что все строящиеся котельные — автоматизированы и позволяют настроить работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала, с передачей режимов работы через диспетчерскую и пульт. При этом в большинстве объектов будут установлены котлы отечественного производства.