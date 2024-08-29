Почти 140 км ЛЭП построили и реконструировали в Подмосковье в рамках инвестпрограммы

Почти 140 километров кабельных и воздушных линий электропередачи было построено и реконструировано в регионе с января 2024 года по инвестпрограмме, передает Министерство энергетики Московской области.

Помимо этого, в муниципалитетах ввели около 116 МВА дополнительной трансформаторной мощности, отметили в ведомстве.

В целом по производственной программе АО «Мособлэнерго» в регионе в текущем году планируется возвести и модернизировать свыше 300 километров ЛЭП и вывести более 162 МВА дополнительной трансформаторной мощности.