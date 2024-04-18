Почти 17 гектаров охранных зон ЛЭП расчистили от растительности в Подмосковье с начала года

Почти 17 гектаров охранных зон воздушных ЛЭП 0,4-10 кВ расчистили от растительности в зоне обслуживания «Мособлэнерго» в Подмосковье с начала года. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Работы проводятся в рамках программы капремонта, которую проводит предприятие. В ходе расчистки территорий также утилизируются порубочные остатки.

В общей сложности до конца этого года в области планируется расчистить от растительности 103 гектара. Наибольший объем работ запланирован в Орехово-Зуево, Пушкино и Воскресенске.

Основную часть работ по расчистке территорий проводят в весенне-летний период.