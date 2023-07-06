Почти 200 ребят смогут начать новый учебный год в современном саду

Строительство социально важных объектов – одна из приоритетных задач власти всех уровней в Подмосковье. В таком крупном городском округе как Химки без новых садов и школ никак не обойтись, а потому их тут открывают регулярно.

Так, сейчас в деревне Рузино проходят последние проверки на новом объекте – в детском саду, который уже в сентябре сможет принять 190 мальчиков и девочек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.

Проверку проводит Главгосстройнадзор Московской области вместе со специалистами ГБУ «Мособлстройцнил». Они уже проверили размеры и место расположения конструкций, а также взяли на исследования образцы бетона. Это необходимо, чтобы оценить его качество и прочность.

«Образцы были направлены были в лабораторию «ЦНИЛ, где заключили, что параметры конструкций соответствуют требованиям проекта и обеспечат безопасное пребывание детей», - рассказали в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

В саду, помимо групп, будут два актовых зала, помещения для занятий физкультурой. На уличных игровых площадках появятся забавные фигурки геров мультфильма «Смешарики».

Напомним, во время традиционного обращения к жителям глава округа Химки Дмитрий Волошин отметил, что в Химках почти 35 тысяч школьников и 18 тысяч воспитанников в детских садах.

«Чтобы увеличить число мест для школьников и дошкольников, под руководством губернатора Андрея Воробьева за 10 лет в Химках построили 15 новых школ и 37 детских садов, открыли 9 палисадников», - заявил Дмитрий Волошин.

В ближайшие годы планируют построить еще 6 школ и 15 новых детских садов более чем на 6,5 тысяч мест.