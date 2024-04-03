Почти 28 км ЛЭП построили в Подмосковье с начала года

Почти 28 километров ЛЭП построили специалисты «Мособлэнерго» с начала года в целях повышения качества электроснабжения жителей. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Линии построили в рамках программы по повышению надежности электроснабжения в регионе. По проекту, работы проводятся в тех муниципалитетах, откуда поступает наибольшее число жалоб.

К примеру, в прошлом месяце построили воздушную ЛЭП ВЛ-0,4 кВ на территории СНТ «Нагорное» в Домодедово, а также проложили кабельную линию 6 кВ в микрорайоне Заря в Балашихе.

Также в рамках программы с января текущего года в области провели замену 17 километров провода или кабеля на ЛЭП, отремонтировали 17 трансформаторных подстанций и ввели в эксплуатацию 10 новых.