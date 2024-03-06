Почти 80% тепловых сетей в Рязани имеют повреждения и требуют ремонта

Высокий износ коммунальной инфраструктуры остается серьезной проблемой Рязани: так, больше всего повреждены тепловые сети — почти на 80%, водопроводные — более чем на 80%, а канализация изношена на 70%. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что при этом в минувшем году отремонтированы шесть километров теплосетей, а целом ремонт проведен на 25 км сетей.

Отмечается, что данные ремонтные работы сократили износ сетей лишь на 2%.

Добавляется, что тем не менее в этом отопительном сезоне сократилось число аварий на водопроводных и тепловых сетях.

По словам мэра города Виталия Артемова, все допсредства, поступившие в городской бюджет, будут направлены на модернизацию ЖКХ.