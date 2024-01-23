Почти 800 навалов мусора устранили на контейнерных площадках Подмосковья за неделю

Семьсот восемьдесят шесть навалов мусора устранили на контейнерных площадках Подмосковья на прошлой неделе. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

В порядок привели 77 площадок в Красногорске, 54 — в Наро-Фоминске, 47 — в Химках, 46 — в Истре, 41 — в Мытищах. Работа продолжается.

Для выявления нарушений в Подмосковье используют систему видеонаблюдения «Безопасный регион». Также ведется обработка сообщений от водителей мусоровозов. Отдельно отмечаются локации, откуда поступает много обращений.

Автовладельцев призвали парковаться правильно и не оставлять машины в узких проездах, а также возле контейнерных площадок.