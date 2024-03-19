Почти 96 тыс. жителей Рязанской области выбрали объекты для благоустройства в 2025 году

Примерно 96 тыс. жителей Рязанской области выбрали территории для благоустройства в 2025 году. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что голосование проходило в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» 15-17 марта.

Уточняется, что в следующем году запланировано благоустройство общественных пространств почти в 20 муниципальных образованиях региона, на голосование вынесено свыше 70 территорий.

Подчеркивается, что объекты, набравшие самое большое число голосов жителей, обновят в 2025 году.