Почти две тысяч задач по локальному ремонту кровель выполнили УК Подмосковья с января

Почти две тысяч задач по локальному ремонту кровель выполнили управляющие компании Подмосковья с января текущего года. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

«Количество обращений жителей по этому поводу стало меньше в 22 городских округах», - отметили в ведомстве.

В соответствии с нормами технической эксплуатации жилфонда, локальные ремонтные работы на крышах домов должны быть проведены в течение суток. В случае повреждений водостоков на ремонт выделяется пять суток.

К примеру, в Лосино-Петровском число обращений по указанному вопросу сократилось почти на 30%. В муниципалитете отремонтировали кровли в домах на улицах Ленина и Октябрьская в самом городе, на Заводской улице в Свердловском и в других населенных пунктах округа.