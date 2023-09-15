Почти пять тысяч дефектов в содержании территорий устранили в Подмосковье с начала месяца
Фото: [ГУСТ МО]
С начала текущего месяца в муниципалитетах Подмосковья было устранено почти пять тысяч нарушений в содержании территорий. Об этом говорится в сообщении ГУСТ региона.
Большая часть замечаний касалась мусора на газонах – в округах ликвидировали пять с половиной сотен таких нарушений. Также в топе – смет на внутриквартальных проездах и несвоевременный покос.
В Балашихе устранили 514 недочетов, в Сергиевом Посаде и Истре – свыше 260, в Солнечногорске – почти 180, в Орехово-Зуево – 168.
«Оперативная отработка недочетов, зафиксированных в отраслевой системе СКПДИ, позволит сократить количество обращений жителей в конкретном муниципалитете и повысить качество содержания пространств в целом», - отметила глава ведомства в ранге министра Светлана Аипова.