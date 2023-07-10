Почти половину теплосетей подготовили к зиме в Подмосковье

Почти половину тепловых сетей подготовили к зиме в муниципалитетах Подмосковья – 43%. Об этом рассказали в областном Министерстве ЖКХ.

На сегодня специалисты подмосковной аварийной службы проверили четыре с половиной тысячи километров теплосетей. Всего необходимо протестировать более 10,6 тысячи километров.

Отмечается, что в целях контроля проведения гидравлических испытаний оперативные группы аварийной службы совершили 1430 выездов в населенные пункты области.

Проверки стартовали в начале апреля и проводят в пятидесяти восьми городских округах. В их рамках специалисты обнаружили 137 утечек. Больше всего утечек выявили в Орехово-Зуево – семьдесят три. Ни одной утечки не обнаружили в Лыткарино, Пущино и Восходе.