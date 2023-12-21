Почти семь тысяч задач по очистке домов от сосулек и снега выполнили УК в Подмосковье

Управляющие компании Подмосковья выполнили 6,7 тысячи задач по очистке домов от снега и сосулек. Работы прошли под контролем специалистов Госжилинспекции, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Задания по очистке были сформированы в результате осмотра свыше 83,5 тысячи домов, указала глава ГЖИ Ольга Федина. При обходе домов с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» было сформировано более 8,5 тысячи задач. Сейчас план работ выполнен на семьдесят девять процентов.

Больше всего заявок сформировано на очистку кровель и козырьков — свыше 5,3 тысячи, на втором месте — балконы, лоджии, водостоки и выступающие конструкции фасадов — более 1,7 тысячи задач, на третьем месте — входные группы — свыше 1,4 тысячи задач.

Полностью справляются с задачами в двадцати девяти округах. В лидерах — Руза, Сергиев Посад и Люберцы. Самый большой фронт работ ИИ адресовал в Воскресенск, Красногорск, Наро-Фоминск, Лобню, Солнечногорск, Истру и Одинцово.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что уборка снега в Московской области находится на особом контроле.