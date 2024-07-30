Почти сто подмосковных компаний получили лицензии на управление МКД с начала года

Девяносто девять подмосковных компаний получили лицензии на управление многоквартирными жилыми домами с января текущего года. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве отметили, что также за указанный период в Подмосковье были аннулированы четыре подобные лицензии.

После получения лицензии компания может быть включена в реестр лицензируемых организаций региона. Подать заявление на получение документа можно на областном сайте госуслуг. Заявку рассматривают в течение двадцати восьми рабочих дней.