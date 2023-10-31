Почти три тысячи дефектов дорожного полотна отремонтировали за неделю в Подмосковье

Дорожные службы Московской области провели в регионе ямочный ремонт и ликвидировали более 2,9 тысяч дефектов покрытия на проезжей части.

Как отметили в подмосковном Минтрансе, на региональной сети дорог отремонтировали более 1,3 тысяч ям. Наибольшее количество дефектов ликвидировали в Истре (495 ям), Егорьевске (432), Кашире (125), Волоколамске (104) и Дмитрове (102). На муниципальных дорогах больше всего пришлось потрудиться в Ленинском городском округе (150 ям), Ступине (143), Балашихе (121) и Электростали (118).

Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.