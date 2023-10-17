Почти триста претендентов из Подмосковья участвуют в голосовании конкурса «Лучший дом. Лучший двор»

Двести девяносто восемь претендентов из Подмосковья принимают участие в народном голосовании конкурса «Лучший дом. Лучший двор». Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

Голосование проводится здесь до конца ноября. Принять в нем участие могут все желающие. Для этого нужно пройти регистрацию на официальном портале конкурса.

По итогам будут определены победители в нескольких номинациях. Так, назовут самый энергоэффективный и самый дружный дома, а также лучшие подъезд и двор.