Почти все тепловые сети проверили в Подмосковье в рамках подготовки к зиме

Уже почти 90% всех тепловых сетей протестировали в Подмосковье в рамках подготовки к отопительному сезону, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Общая протяженность протестированных теплосетей составляет свыше 9,3 тысячи километров. Они расположены в пятидесяти семи городских округах Подмосковья. В двадцати семи муниципалитетах проверки уже полностью завершились.

«Проверка тепловых сетей на надежность позволяет нам выявить и оперативно устранить потенциальные проблемы, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей Подмосковья. И работа продолжается по плану», - отметил руководитель МинЖКХ региона Антон Велиховский.

Состояние теплосетей в регионе проверяют с апреля. В общей сложности в ходе проверок специалисты выявили более 1,3 тысячи утечек.