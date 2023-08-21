Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье опережает график

На 21 августа готовность систем энергоснабжения к новому отопительному периоду в Подмосковье превышает предусмотренные планом 80%. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

Министр отметил, что речь идет о подготовке котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей, трансформаторных подстанций, электросетей и газопроводов.

«Создан запас топлива – 30 тыс. тонн, это уже 86% от норматива, который необходимо заготовить», - добавил Александр Самарин.

Также он рассказал о выполнении мероприятий по ремонту и строительству, всего их запланировано 4 429. Среди них – мероприятия по программам ремонтов, инвестиционным программам, государственным программам и программ ФНБ. Работа по программам отслеживается с помощью АИС «Тариф», это позволяет по необходимости общаться с главами округов до наступления «красной зоны» по срокам.

Особое внимание, по словам министра, уделяют муниципалитетам, в которых минувшая зима проходила тяжело, это Химки, Солнечногорск, и Воскресенск. Сейчас подготовка здесь идет по графику, в Воскресенске есть задержка поставки оборудования, в ближайшее время ситуацию на заводе-производителе проверят.