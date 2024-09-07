Подготовка коммунальных предприятий к осенне-зимнему периоду продолжается в Серпухове
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Серпухов]
В МБУ «Комбинат благоустройства» Серпухова в рамках подготовки коммунальных предприятий к осенне-зимнему периоду поступили пять автомобилей «Соболь» и универсальный многофункциональный погрузчик АМКОДОР 352С. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Уже на следующей неделе автомобили «Соболь» будут развозить бригады рабочих по объектам. А для работы на новом многофункциональном погрузчике операторы пройдут дополнительное обучение.
Идет доукомплектование техники водителями и операторами. Для работы в Комбинате благоустройства созданы все условия. В том числе — для сотрудников из других регионов. Работодатель готов предложить различные графики работы и предоставление жилья.
Ожидается, что современная техника в руках квалифицированных специалистов позволит комплексу городского хозяйства быть подготовленным к любым погодным условиям.