Подготовка коммунальных предприятий к осенне-зимнему периоду продолжается в Серпухове

В МБУ «Комбинат благоустройства» Серпухова в рамках подготовки коммунальных предприятий к осенне-зимнему периоду поступили пять автомобилей «Соболь» и универсальный многофункциональный погрузчик АМКОДОР 352С. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Уже на следующей неделе автомобили «Соболь» будут развозить бригады рабочих по объектам. А для работы на новом многофункциональном погрузчике операторы пройдут дополнительное обучение.

Идет доукомплектование техники водителями и операторами. Для работы в Комбинате благоустройства созданы все условия. В том числе — для сотрудников из других регионов. Работодатель готов предложить различные графики работы и предоставление жилья.

Ожидается, что современная техника в руках квалифицированных специалистов позволит комплексу городского хозяйства быть подготовленным к любым погодным условиям.