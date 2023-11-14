Подмосковье получило высокую оценку за работу по повышению энергоэффективности

«Безусловно, в Московской области реализован не весь потенциал энергосбережения и повышения энергоэффективности, нам есть к чему стремиться, есть над чем поработать, поэтому в будущем мы планируем попасть на первые строчки рейтинга», - отметил глава областного Минэнерго Александр Самарин.