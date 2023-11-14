Подмосковье получило высокую оценку за работу по повышению энергоэффективности
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Подмосковье получило высокую оценку за работу по повышению энергоэффективности по итогам 2022 года. Об этом сообщили в Минэнерго региона.
Рейтинг регионов по уровню реализации госполитики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности представили в Министерстве экономического развития РФ. Работу регионов оценивали по пяти группам показателей.
В результате Подмосковье получило класс «А-высокий». Это говорит о том, что работе региона дали положительную оценку.
«Безусловно, в Московской области реализован не весь потенциал энергосбережения и повышения энергоэффективности, нам есть к чему стремиться, есть над чем поработать, поэтому в будущем мы планируем попасть на первые строчки рейтинга», - отметил глава областного Минэнерго Александр Самарин.