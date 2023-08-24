Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать жилье в Мариуполе

В Мариуполе (Донецкая Народная Республика) подмосковные строительные бригады приводят в порядок многоквартирные жилые дома на улице Зелинского.

В настоящее время идет замена кровель и окон, восстанавливаются конструктивы зданий, рабочие плотно занимаются центральным отоплением, канализацией и водоснабжением.

Сотрудники подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» обеспечивают качество и безопасность восстановительных работ объектов, поврежденных в ходе боевых действий в 2022 году.

Ранее сообщалось, что вдоль дорог Подмосковья завершается ликвидация борщевика.