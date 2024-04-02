Подмосковье вошло в число лидеров по обеспечению жителей чистой питьевой водой
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Подмосковье вошло в число лидеров в стране по обеспечению жителей чистой питьевой водой. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области со ссылкой на сообщение зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина.
По его словам, благодаря реализации федерального проекта «Чистая вода», в пяти лидирующих регионах было введено свыше трехсот объектов водоснабжения. С 2019 года лидерами являются Брянская область, Подмосковье, Тамбовская и Саратовская области, а также Кабардино-Балкарская Республика.
В Подмосковье реализация программы позволила значительно повысить качество питьевой воды для двух с половиной миллионов жителей. Согласно данным Роспотребнадзора, показатель обеспеченности чистой водой в регионе составляет 94,1%.
С начала текущего года в области ввели 29 объектов питьевого водоснабжения в 19 муниципалитетах. Таким образом, чистая вода появилась в домах 128 тысяч жителей. В планах — строительство и реконструкция еще 49 объектов до конца года.
«Тем самым мы дополнительно обеспечим качественной водой более 301 тысячи человек, а показатель обеспеченности жителей Подмосковья чистой питьевой водой должен увеличится до 94,53%», - отметил глава МинЖКХ региона Антон Велиховский.