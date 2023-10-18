Подмосковные дорожники за сутки отремонтировали более 400 дефектов покрытия

Дорожные службы Подмосковья за прошедшие сутки устранили 453 дефекта покрытия на проезжей части. Об этом сообщили представители регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Только на региональных дорогах отремонтировано 158 ям. Больше всего усилий ремонтникам потребовалось в Рузе, Подольске, и Сергиевом Посаде. Большого внимания требуют и муниципальные автодороги. Здесь за сутки ликвидированы 295 дефектов. Активнее всего за сутки дорожные службы поработали в Егорьевске, Волоколамске и Дмитрове.

В подмосковном Минтрансе отметили, что ремонт контролируется с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.