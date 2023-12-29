Подмосковные энергетики готовятся к усиленной работе в новогодние праздники

Компания «Мособлэнерго» вводит дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в период зимних праздников в Подмосковье. Об этом сообщили в Минэнерго региона.

Вплоть до девятого января на предприятии будут круглосуточно дежурить руководители и сотрудники. Наготове шестьдесят шесть бригад специалистов. При вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекут еще три сотни бригад и почти шестьсот единиц техники.

Специалисты компании проводят внеплановые проверки электросетей и оборудования. Также с восьми часов утра тридцатого декабря до восьми часов утра девятого января будут отменены все плановые ремонты.

В случае возникновения аварий можно обратиться на горячую линию предприятия по номеру 8 (495) 99-500-99.