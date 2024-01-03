Подмосковные энергетики ликвидируют последствия аномальных морозов на сетях

Экстремальные морозы ударили по электросетевому комплексу Подмосковья. На основной территории региона специалисты компании «Россети Московский регион» удержали ситуацию, обеспечив надежное и бесперебойное функционирование электросетевого комплекса.

В пресс-службе компании «Россети Московский регион» отметили, что главной причиной отключений электроэнергии стало превышение частью потребителей мощности, установленной договором на технологическое присоединение, заключенным с электросетевой компанией. В связи с чем руководством «Южных электрических сетей» было принято решение о переходе филиала на особый режим работы.

Всю ночь специалисты компании вели аварийно-восстановительные работы на разных участках электросетей Чехова. В восстановлении электроснабжения были задействованы 11 бригад (73 человека) и 22 единицы спецтехники. Для оперативной подачи электроэнергии потребителям по резервной схеме были подключены 43 передвижные электростанции.

На данный момент электроснабжение у основной части потребителей восстановлено. Продолжаются точечные восстановительные работы преимущественно на абонентских участках линий электропередачи.

Ранее, в новогоднюю ночь, проблемы со светом наблюдались в первом и втором микрорайонах Одинцово. Перебои с электричеством возникли из-за повреждения кабеля, сообщила пресс-служба «Мособлэнерго». Прибывшие на место бригады незамедлительно приступили к восстановительным работам. На это время электричество в дома жителей подали через подключенные дизельные электростанции.

В пресс-службе «Мособлэнерго» подчеркнули, что повреждение кабеля обнаружили еще в воскресенье, 31 декабря. Но работы оказались сложными, потому их продолжили и завершили 1 января. В 18:45 электроэнергия поступила в дома жителей по обычной схеме.