Подмосковные энергетики обеспечат надежное электроснабжение в выходные

Энергетики региона вводят дополнительные меры с целью обеспечения надежного электроснабжения в период праздничных выходных. Об этом рассказали в областном Минэнерго.

Так, с третьего по седьмое ноября в «Мособлэнерго» будут в круглосуточном режиме дежурить руководители предприятия, а также оперативный и оперативно-ремонтный персонал.

Также с восьми часов утра третьего ноября до восьми часов утра седьмого ноября предприятие не будет проводить плановые ремонты и переключения. Исключением станут работы, связанные с ликвидацией нарушений на сетях.

В компании круглосуточно дежурят шестьдесят шесть бригад. При вводе режима повышенной готовности к работе дополнительно привлекут более трехсот бригад.