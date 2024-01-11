Подмосковные энергетики обеспечивают надежную работу электросетевого комплекса в непогоду

Специалисты компании «Россети Московский регион» обеспечивают надежную работу электросетевого комплекса в условиях непогоды. Сегодня в области снегопад с метелью. Порывы ветра могут доходить до восемнадцати метров в секунду.

В области наготове три сотни бригад, в состав которых вошли почти 1,2 тысячи работников предприятия. Кроме того, подготовлено более 360 единиц техники, 144 мобильные дизель-генераторные установки.

В случае возникновения нарушений и аварий можно позвонить на «Светлую линию». Она работает круглосуточно, звонок на нее бесплатный. Номер линии: 8 (800) 220-0-220.