Подмосковные энергетики удерживают ситуацию с бесперебойным электроснабжением

Специалисты предприятия «Россети Московский регион» удерживают ситуацию с бесперебойным электроснабжением, в том числе на самых проблемных территориях. Об этом сообщили в Минэнерго региона.

По состоянию на девять часов утра воскресенья в Чехове подключили дома почти всех жителей. В муниципалитете установили двадцать семь мобильных электростанций. В ночные часы восстановили электроснабжение в Пешково, Мальцах, Покрове, Венюково, Новом Быте. Также подключили Чепелево и Мелихово.

В Солнечногорском округе за сутки подключили дома на Никольской улице в Никольском. В Поваровке на время ремонта установили резервный источник питания. Подключили здания на Славянской улице в Белавино и дачи в Белавино-2, Семейном парке в Задорино и других населенных пунктах. Ремонтные работы в муниципалитете продолжаются.