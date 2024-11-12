Подмосковные энергетики выявили незаконную майнинговую ферму в Пушкино

Сотрудники АО «Мособлэнерго» обнаружили незаконную майнинговую ферму в Пушкино. Ущерб, нанесенный предприятию в результате незаконного подключения к сетям, составил более 19 миллионов рублей.

Факт подключения с целью обеспечения работы майнинговой фермы был выявлен сотрудниками департамента безопасности предприятия совместно с правоохранителями во время проверки узла учета электроэнергии. В результате было изъято майнинговое оборудование — более ста единиц вычислительной техники. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

За последние три года по заявлениям предприятия было возбуждено четыре уголовных дела по факту хищения электроэнергии с целью обеспечения работы майнинговых ферм. Совокупная сумма ущерба, причиненного компании, составила свыше 170 миллионов рублей.