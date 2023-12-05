Подмосковные газовики работают в режиме повышенной готовности в связи с морозами

Подмосковная компания «Мособлгаз» работает в режиме повышенной готовности в связи с морозами и снегопадами в регионе. Об этом рассказали в областном Минэнерго.

На предприятии организовали дополнительное дежурство в круглосуточном режиме и проверили состояние автономных источников электропитания.

В компании наготове девяносто бригад специалистов, шестьдесят девять бригад работают круглосуточно. Также подготовили более 160 единиц спецтехники для выезда на места аварий.

В министерстве напомнили жителям, что зимой очень важно регулярно проверять тягу в дымоходах и состояние вентиляционных каналов. Нельзя оставлять без присмотра отопительные котлы и использовать для обогрева газовую плиту. Помещение, где установлено газовое оборудование, нужно регулярно проветривать.

Телефон круглосуточной аварийной службы — 104. Также можно обратиться в Службу «112».