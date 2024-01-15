Подмосковные инспекторы строго следят за состоянием контейнерных площадок

Специалисты Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области лично проводят проверки и задействуют цифровые методы в ходе слежения за уборкой и графиком вывоза отходов. С начала дня комунальные службы ликвидировали 148 навалов. Так, уборка произведена на 19 объектах в Чехове, 15 локаций приведены в порядок в Серпухове, 11 — в Раменском, 9 — в Егорьевске, 8 — в Воскресенске.

ГУСТ отдельно фиксирует адреса, откуда поступает наибольшее количество обращений.