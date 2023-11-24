Подмосковные коммунальные службы из-за снегопада работают в усиленном режиме

Коммунальщики Московской области ведут борьбу со снегопадом, обрушившимся на регион.

По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова в ближайшее время может достигнуть десяти сантиметров. Работу муниципальных служб держит на контроле Главное управление содержания территорий (ГУСТ) Московской области. В уборке задействовано более 17 тысяч сотрудников, 1 482 единицы специализированной техники.

В ГУСТ отметили, что продолжение снегопада прогнозируется в субботу, 25 ноября.