Подмосковные коммунальщики из-за ухудшения погоды вышли на вечернее дежурство

Как отметила руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова, в регионе ухудшились погодные условия, снегопад перешел в метель. В настоящий момент с капризами погоды борются более 14 тысяч специалистов по комплексной уборке. На линии вышли 1 400 единиц уборочной техники.

В ГУСТ МО добавили, что инспекторы территориальных отделов координируют весь процесс уборки.