Подмосковные коммунальщики перестроились на работу в условиях оттепели

Коммунальные службы городских округов Подмосковья продолжают уборку территорий в соответствии с погодными условиями.

Как отмечает руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова, при наступившей оттепели продолжаются активные работы по зачистке дворов и улиц от снега, при этом применяются противогололедные материалы.

Кроме этого идет проверка ливневых канализаций, которые во избежание подтоплений следует освободить ото льда.