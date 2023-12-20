Подмосковные коммунальщики перестроились на работу в условиях оттепели
Фото: [АДМ Воскресенск]
Коммунальные службы городских округов Подмосковья продолжают уборку территорий в соответствии с погодными условиями.
Как отмечает руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова, при наступившей оттепели продолжаются активные работы по зачистке дворов и улиц от снега, при этом применяются противогололедные материалы.
Кроме этого идет проверка ливневых канализаций, которые во избежание подтоплений следует освободить ото льда.