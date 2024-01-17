Подмосковные коммунальщики предупреждены о резкой смене температур в ближайшие сутки

Как отмечает руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова, в области продолжается плановая уборка снега. На помощь 16 тысячам коммунальщикам отряжено более 16 тысяч единиц спецтехники. В связи с метелью и резкой сменой температур план работ был скорректирован заранее.

Основная задача — своевременная и повсеместная уборка. Поэтому инспекторы координируют действия на местах, а также накануне ставят задачу ответственным предприятиям накануне и предупреждают их о ситуации с погодой.