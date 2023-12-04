Подмосковные коммунальщики сражаются с последствиями снежного циклона

В Московской области на борьбу с мощным снегопадом вышло более 17 тысяч сотрудников коммунальных предприятий и более 1300 единиц спецтехники.

Циклон накрыл Подмосковье 3 декабря, а в некоторых округах снег продолжился и 4-го. Высота покрова сравнима с февральскими значениями. Как отметила руководитель подмосковного Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова, рабочий день в понедельник у коммунальщиков начался с пяти часов утра.

Помочь в этой ситуации могут и жители. В частности, необходимо соблюдать правила парковки и не оставлять автомобили возле контейнерных площадок, это затрудняет уборку и доступ спецтехники для своевременного вывоза мусора.