Этим летом подмосковные коммунальщики косили траву свыше 75 тысяч раз

Фото: [ пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

Этим летом в Подмосковье было проведено свыше семидесяти пяти тысяч покосов травы, коммунальные службы выполнили работы более чем на 16,6 тысячи объектах.

К работам привлекали порядка пятнадцати тысяч сотрудников. Больше всего окошено участков в Сергиевом Посаде, Балашихе и Орехово-Зуево, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Покос травы — необходимый элемент благоустройства. Высокая трава накапливает пыль, мусор и вредителей. Кроме того, нескошенный газон может высохнуть и загореться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству Центральной улицы в Дубне.