Подмосковные коммунальщики во время новогодних праздников перейдут на усиленный режим работы

Коммунальные службы Московской области в ходе новогодних праздников будут работать в усиленном режиме.

Как отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц его ведомства и подведомственных организаций. Все службы будут готовы оперативно отреагировать на возможные проблемные ситуации. Пристальное внимание уделят бесперебойному вывозу твердых отходов с контейнерных площадок, которые находятся рядом с жилыми домами.

Информацию о графике работы и контакты коммунальных служб в отдельно взятом городском округе жители Московской области могут посмотреть на сайте муниципального образования.