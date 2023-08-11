Подмосковные ЛЭП оборудуют устройствами для защиты от птиц

В Московской области начался монтаж птицезащитного оборудования на опорах магистральных линий электропередачи.

В настоящее время энергетики устанавливают устройства в Можайске и Ступине. Всего будет оборудовано девять магистральных ЛЭП класса напряжения 220 кВ. Работы ведут специалисты «Россети Московский регион».

Как отмечает министр энергетики области Александр Самарин, значительно повысится надежность электроснабжения региона и будут минимизированы риски поражения птиц электрическим током.

Музейный комплекс «Зоя» в Подмосковье за последние три года посетило более 100 тысяч человек.