Музейный комплекс «Зоя» в Подмосковье за последние три года посетило 100 тысяч человек

Музейный комплекс «Зоя» (Рузский городской округ) приглашает посетителей, чтобы еще и еще раз вспомнить о подвиге Зои Космодемьянской, которой 13 сентября исполнится 100 лет со дня рождения.

Как отмечают в региональном Министерстве культуры и туризма, очень важно в преддверии великой даты говорить об этом герое громко во всеуслышание, и не только о ее героической жизни и подвиге, но и обо всем молодом поколении, которое сражалось в годы войны.

Директор музейного комплекса «Зоя» Марина Роменская подчеркивает, что за три года комплекс посетили более 100 тысяч человек. Переиздана книга «Повесть о Зое и Шуре», совместно с Центробанком России выпущена памятная монета, выращен сорт георгина, который назван в честь Зои Космодемьянской.

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