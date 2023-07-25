Подмосковные подрядчики продолжают восстанавливать объекты ДНР

Специалисты предприятия «Коммунальные системы Московской области» восстанавливают восемь объектов в Донецкой народной республике.

Как сообщили в региональном Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время капитально ремонтируются резервуар чистой воды, насосные и канализационные системы в Новоазовске. В декабре запланирована сдача первой очереди.

Замена трубопровода в микрорайоне Новоазовска, где проживают 12 тысяч человек, уже завершена.

Ранее сообщалось, что подмосковный доброволец награжден медалью «За отвагу».