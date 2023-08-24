Подмосковные поставщики электрической энергии могут установить сбытовые надбавки в «цифре»

Услугу для гарантирующих поставщиков электроэнергии в Подмосковье теперь можно получить на региональном портале госуслуг . Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что на сегодняшний день в регионе в «цифре» предоставляется уже 298 услуг. А электронные услуги на региональном портале доступны как для отдельных жителей, так и для крупных коммерческих организаций.

Теперь для того, чтобы установить размер сбытовой надбавки на следующий год, гарантирующему поставщику следует подать заявление на портале госуслуг в разделе «Развитие бизнеса» — «Сбытовые организации и установление тарифов». В карточке услуги доступен универсальный шаблон расчета тарифа, который поможет подготовить документы к заявлению.

Примечательно, что Комитет по ценам и тарифам региона рассмотрит заявление и не позднее 31 декабря опубликует распоряжение об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков. Услуга предоставляется бесплатно.

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