Подмосковные строители помогли восстановить очередной дом в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя силами подмосковных строителей завершены работы по восстановлению еще одного многоквартирного жилого дома, пострадавшего в ходе боевых действий. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Отмечается, что здание, получившее серьезные повреждения от осколков снарядов и частично утратившее кровельное покрытие, было отремонтировано силами строителей с осени 2022 года. Ремонтно-восстановительные работы включали восстановление поврежденных конструктивных элементов здания, полную замену кровли, а также обновление систем центрального отопления, газоснабжения и электроснабжения.

На сегодняшний день в доме установлены новые пластиковые окна, выполнена внутренняя отделка мест общего пользования. А завершение работ значительно улучшило условия проживания для всех жителей дома, создав безопасную и комфортную среду.

Напоминаем, что ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, начиная с момента старта работ. Специалисты ГБУ проводят обследование пострадавших объектов и сопровождают каждый этап восстановления, гарантируя его высокое качество.

Ранее губернатор Андрей Воробьев принял участие в семинаре-совещании, посвященном актуальным вопросам внешнего государственного (муниципального) контроля.