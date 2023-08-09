Дети из Донецкой Народной Республики отдохнули в лагере на Черном море
Фото: [Минсоцразвития МО]
Школьники Донецкой Народной Республики оздоровились на Черноморском побережье.
Как отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, около 400 детей три недели отдыхали в лагере «Прометей» в Крыму. Для них было организованы пятиразовое питание с разнообразным меню, каждодневные спортивные соревнования и другие оздоровительные мероприятия.
В настоящее время ребята на поезде и автобусах возвращаются домой.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедове по просьбам жителей отремонтируют автомобильную дорогу.