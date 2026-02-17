Подольск активно расчищают от снега в круглосуточном режиме

Предприятие «Благоустройство и дорожное хозяйство» организует круглосуточную уборку муниципальных дорог и тротуаров в Подольске. В период снегопадов режим работы усиливается: дополнительно привлечено свыше 15 единиц техники, а общее количество задействованных машин в округе превысило 75, пишет REGIONS .

Коммунальщики расчищают улицы во всех микрорайонах города. В центре работы уже ведутся на ключевых участках — на Революционном проспекте, Вокзальной площади, а также на улицах Курской, Дружбы, Февральской и Большой Зелёновской. О ходе работ рассказал водитель снегоуборочной машины Александр Романов.

Уборка проходит в два этапа. Сначала комбинированные дорожные машины расчищают проезжую часть, посыпают её пескосоляной смесью и формируют снежные массы. Затем снегоуборочная техника вывозит снег с улиц.