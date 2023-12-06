Полтонны «добрых крышечек» собрали в Подмосковье за осень

Более пятисот килограммов «добрых крышечек» собрали в Подмосковье за осень, сообщили в Министерстве ЖКХ региона со ссылкой на данные Чеховского филиала регионального оператора ООО «МСК-НТ».

В компании отметили, что за осенний период для фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» было собрано 2,6 тысячи литров разноцветного вторсырья.

Собранные крышечки отправят на переработку. Полученные средства направят на помощь детям-сиротам с особенностями развития.

Больше всего крышечек за осень собрали учащиеся школы №35 и школы ОАНО «Ника» в Подольске. Также в лидерах — школьники из Чехова и Серпухова.

С 2019 года указанный регоператор открыл в области 21 пункт приема вторсырья. На благотворительность было направлено более 13 тонн пластика. Адреса пунктов представлены на сайте компании.