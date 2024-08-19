Полторы тысячи дефектов в содержании малых архитектурных форм устранили в Подмосковье с начала года

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Полторы тысячи дефектов в содержании малых архитектурных форм было ликвидировано в подмосковных округах с января текущего года по просьбам жителей, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, в подмосковных муниципалитетах по просьбам жителей проводили ремонтные и покрасочные работы, а также обновляли поврежденные элементы лавочек во дворах.

Наибольший объем работ провели в Одинцово, Волоколамске и Дубне, где устранили 260, 112 и сто дефектов соответственно.

В случае обнаружения нарушения в части содержания подобных элементов следует обратиться в территориальный отдел ведомства.